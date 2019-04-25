شكرا لقرائتكم خبر عن العمل تُطلق «الرقم الموحد للمنشآت».. تعرف على الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الرقم الموحد للمنشآت، مشيرة إلى أنه يأتي نتيجة للتكامل بين الجهات الحكومية من أجل تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة.

وعرفت وزارة العمل الخدمة بأنها رقم موحد للتعريف بالمنشآت غير الحكومية وفي المملكة، يبدأ بالرقم سبعة ويصدر آليا من مركز المعلومات الوطني من خلال وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل.