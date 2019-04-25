رغم تحذيرات المهدي وتنازلات المجلس العسكري.. تظاهرات السودان مستمرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذر القيادي في المعارضة السودانية، الصادق المهدي، من إن "السودان قد يواجه انقلابًا مضادًا"، في حال لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وتأتي تصريحات المعارض السوداني الأبرز في وقت تشهد فيه السودان، مسيرات مليونية، تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

وأجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع قادة المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم سريع للسطلة إلى إدارة مدنية.

محادثات مع المعارضة

وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث العسكري، شمس الدين كباشي، التوصل لاتفاق بشأن أغلب المطالب مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".

كما أعلن كباشي اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة لمناقشة نقاط الخلاف، وأقر المتحدث أيضا بأن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هي الممثلة للشعب السوداني.

في غضون هذا، تقدم ثلاثة من أكثر أعضاء المجلس العسكري إثارة للجدل باستقالتهم، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين.

والثلاثة من الإسلاميين المتشددين وحلفاء للرئيس السابق عمر البشير، وهم عمر زين العابدين الشيخ، وجلال الدين الشيخ الطيب، والطيب بابكر علي.

وأدت أشهر من الاحتجاجات في السودان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقاد عوض بن عوف عملية عزل الجيش للبشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات.

وبالرغم من هذا تواصلت المظاهرات المطالبة بالتعجيل بتسليم السلطة إلى المدنيين، والتخلص ممن يقول المتظاهرون إنهم رموز لحكم البشير.

وفي وقت لاحق، تنازل بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الحاكم إلى عبد الفتاح البرهان في محاولة لإرضاء المتظاهرين.

تحذيرات المهدي

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وقال القيادي في المعارضة السودانية، الصادق المهدي، إن ”السودان قد يواجه انقلابًا مضادًّا“، إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

وأكد أنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن حزب الأمة القومي السوداني، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال الحزب، الذي يرأسه المهدي، في بيان: "لا يزال شعبنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورته، كاملة غير منقوصة".

وحذر البيان من "المماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة".

مسيرات جديدة

دعت حركة الاحتجاج في السودان، اليوم الخميس، إلى "مسيرة مليونية" للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية.

وانضم مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني إلى المتظاهرين في العاصمة، وكان مئات آخرون قادمون من عطبرة، وصلوا إلى الخرطوم للمشاركة في الاعتصام.

وتوعد قادة "تحالف الحرية والتغيير" بالتصعيد. وقال أحدهم صديق فاروق الشيخ "لدينا خطوات تصعيدية. سنسير مواكب مليونية"، مضيفا "كما أننا نحضر لإضراب شامل". ودعا القيادي أحمد الربيع "إلى مسيرة مليونية الخميس".

وتكثفت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في تجمع اليوم.

وللمرة الأولى يفترض أن ينضم إلى اعتصام اليوم القضاة السودانيون، بحسب ما جاء في بيان صدر الأربعاء، وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".

وكان قادة التحرك الاحتجاجي علقوا محادثات بدأوها مع أعضاء المجلس العسكري مطلع الأسبوع، متحدثين عن عدم تجاوب المجلس مع مطالبهم. وبعد تصعيد لهجتهم، دعاهم المجلس العسكري إلى لقاء جديد مساء الأربعاء.

وبدأت التظاهرات في السودان في 19 ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات غير مسبوقة عمت البلاد ضد حكم البشير.