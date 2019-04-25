لهذه الأسباب... العراق يقترح فتح مكتب اقتصادي بـ"البعثة الروسية" في بغداد

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بغداد — سبوتنيك. وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس 25 أبريل / نيسان، بأنه اقترح على نائب رئيس الوزراء الروسي يوري باريسوف، الذي يزور بغداد، فتح مكتب اقتصادي في البعثة الروسية ببغداد، لتسهيل التعاملات المالية.

وقال وزير الخارجية العراقي: "اتفقنا على عقد اجتماع نصف سنوي برئاسة نائب رئيس اللجنة المشتركة العراقية الروسية"، مشيرا إلى أن العلاقة مع روسيا علاقة استراتيجية وتمتد من خلال العلاقات السياسية والأمنية والتجارية".

وتابع الحكيم: "اقترحنا اقترح فتح مكتب اقتصادي في البعثة الروسية ببغداد لمتابعة المناقصات التي تأتي من الوزارات العراقية والرد عليها بالسرعة الدقيقة".