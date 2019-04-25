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© AP Photo / Hadi Mizban
وقال وزير الخارجية العراقي: "اتفقنا على عقد اجتماع نصف سنوي برئاسة نائب رئيس اللجنة المشتركة العراقية الروسية"، مشيرا إلى أن العلاقة مع روسيا علاقة استراتيجية وتمتد من خلال العلاقات السياسية والأمنية والتجارية".
وتابع الحكيم: "اقترحنا اقترح فتح مكتب اقتصادي في البعثة الروسية ببغداد لمتابعة المناقصات التي تأتي من الوزارات العراقية والرد عليها بالسرعة الدقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر لهذه الأسباب... العراق يقترح فتح مكتب اقتصادي بـ"البعثة الروسية" في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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