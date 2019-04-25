“غوغل” تدعم اللغة العربية في مساعدها الصوتي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ذكر موقع “أندرويد بوليس” التقني المتخصص أن مساعد غوغل الذكي يختبر حاليا توفير اللغة العربية بصورة أكبر للمستخدمين، على أن توفرها في وقت لاحق لكل مستخدميها.

وأوضحت “غوغل” أنه تمت إضافة إعدادات خاصة متعلقة باللغة العربية، والتي يمكن تمكن مساعد غوغل الذكي من التحدث معه باللغة العربية، سواء للبحث عن أشياء أو طلب معلومات عن أشياء معينة مثل الطقس أو موعد مباراة أو أشياء أخرى.

ويسعى مساعد غوغل الذكي إلى مزيد من التعلم باللغة العربية، حتى تصل قوته إلى قوة اللغة الإنجليزية.