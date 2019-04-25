الان تتابع “غوغل” تدعم اللغة العربية في مساعدها الصوتي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
كشفت شركة “غوغل” الأمريكية أن مساعدها الصوتي الذكي بات يدعم اللغة العربية بصورة أكبر لمستخدميها.
ذكر موقع “أندرويد بوليس” التقني المتخصص أن مساعد غوغل الذكي يختبر حاليا توفير اللغة العربية بصورة أكبر للمستخدمين، على أن توفرها في وقت لاحق لكل مستخدميها.
وأوضحت “غوغل” أنه تمت إضافة إعدادات خاصة متعلقة باللغة العربية، والتي يمكن تمكن مساعد غوغل الذكي من التحدث معه باللغة العربية، سواء للبحث عن أشياء أو طلب معلومات عن أشياء معينة مثل الطقس أو موعد مباراة أو أشياء أخرى.
ويسعى مساعد غوغل الذكي إلى مزيد من التعلم باللغة العربية، حتى تصل قوته إلى قوة اللغة الإنجليزية.
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