دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

على الرغم من عدم حصول النسخة الاولى من جهاز Galaxy View على الانتشار المتوقع إلا أن سامسونج بالتأكيد لديها مايبرر إصدار نسخة ثانية من هذا الجهاز المخصص للترفية ومشاهدة الفيديوهات.

كما هو واضح في العنوان فقد بدأت سامسونج حملة تشويقة لجهاز Galaxy View 2 عبر شركات الاتصالات الأمريكية حيث سيكون الجهاز متاحاً للبيع بدءاً من الغد 26 ابريل بسعر 740 دولار.

بما ان الجهاز مخصص للمشاهدة فإن أبرز ميزة في الجهاز ستكون شاشاته الكبيرة التي ستأتي بحجم 17.3 إنش بدقة FHD مع 4 سماعات بميزة Dolby Atmos وهذا يعني ان مشاهدة المحتوى ستكون رائعة على هذا الجهاز.

سيعمل الجهاز بمعالج Exynos 7884 مع 3GB رام و 64GB ذاكرة تخزين قابلة للتوسع حتى 400GB، يحمل الجهاز ايضاً كاميرا سيلفي بدقة 5MP حيث ستعمل كل هذه المواصفات على بطارية بسعة 12000mAh بنظام اندرويد أوريو.

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كما أسلفنا الجهاز سيتوفر من الغد في الاسواق الأمريكية عبر شركة AT&T للاتصالات.

المصدر

التدوينة سامسونج تكشف عن الجهاز اللوحي الضخم Galaxy View 2 ظهرت أولاً على عالم التقنية.