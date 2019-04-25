على الرغم من عدم حصول النسخة الاولى من جهاز Galaxy View على الانتشار المتوقع إلا أن سامسونج بالتأكيد لديها مايبرر إصدار نسخة ثانية من هذا الجهاز المخصص للترفية ومشاهدة الفيديوهات.
كما هو واضح في العنوان فقد بدأت سامسونج حملة تشويقة لجهاز Galaxy View 2 عبر شركات الاتصالات الأمريكية حيث سيكون الجهاز متاحاً للبيع بدءاً من الغد 26 ابريل بسعر 740 دولار.
بما ان الجهاز مخصص للمشاهدة فإن أبرز ميزة في الجهاز ستكون شاشاته الكبيرة التي ستأتي بحجم 17.3 إنش بدقة FHD مع 4 سماعات بميزة Dolby Atmos وهذا يعني ان مشاهدة المحتوى ستكون رائعة على هذا الجهاز.
سيعمل الجهاز بمعالج Exynos 7884 مع 3GB رام و 64GB ذاكرة تخزين قابلة للتوسع حتى 400GB، يحمل الجهاز ايضاً كاميرا سيلفي بدقة 5MP حيث ستعمل كل هذه المواصفات على بطارية بسعة 12000mAh بنظام اندرويد أوريو.
كما أسلفنا الجهاز سيتوفر من الغد في الاسواق الأمريكية عبر شركة AT&T للاتصالات.
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التدوينة سامسونج تكشف عن الجهاز اللوحي الضخم Galaxy View 2 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.