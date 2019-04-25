صور مسربة تكشف تصميم هاتف "جوجل بيكسل" الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف جوجل هاتف جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير إخبارية عن أول صور مسربة لهاتفي شركة جوجل الأمريكية المرتقبين "بيكسل 3 أيه" و"بيكسل 3 أيه إكس إل".

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت" التقني، يظهر "بيكسل 3 أيه" بهيكل مصمم من البلاستيك، بدلاً من الهيكل الزجاجي، الذي اشتهرت به نسخة "بيكسل 3".

Advertisements

ويحمل "بيكسل 3 أيه"، وفقًا للصور والبيانات المسربة نفس الكاميرا القوية التي تمتعت بها النسخة السابقة.

كما أن "بيكسل 3 أيه" لا يمتلك سماعتين من الجهة الأمامية، كما تم تغيير زر الطاقة وجعله باللون البرتقالي بدلاً من الوردي أو الأخضر الفاتح.

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" رسمياً عن نسختي هاتفها الجديد في مطلع شهر مايو المقبل في مؤتمر المطورين.​ © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content هاتف جوجل (1)