التلفزيون السوري: "قسد" تقتل 3 مواطنين خلال تفريق مظاهرة في دير الزور

وأعلنت وكالة "سانا" عن "استشهاد 3 مواطنين جراء اعتداء ميليشيا "قسد" على المتظاهرين في قرية الضمان بريف ديرالزور الشمالي.

ونقل مدونون اليوم على صفحاتهم في يوتيوب صور ومقاطع فيديو أكدوا فيها أن خروج مظاهرات حاشدة ضد قوات سوريا الديمقراطية، احتجاجا على سياساتهم.

وكانت "قوات سورية الديمقراطية" الكردية اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة الآلاف من أهالي ريف الرقة الغربي بعد فرضها حصارا مشددا على بلدات هنيدة والمنصورة والصفصافة وشنها حملة مداهمات واعتقالات فيها طالت شبانا ونساء دون سن الثلاثين، إضافة لعدد من الأطفال، وذلك على خلفية الحراك الكبير الذي شهدته البلدات المذكورة حيث ثارت العشائر العربية منذ أسابيع بوجه الفصائل الكردية وعناصر الدوريات الأمريكيين بعد مقتل شاب وطعن ثلاثة آخرين من العشائر على أيدي مقاتلين أكراد، وحيث هاجم رجال العشائر المقرات الكردية وقاموا بإحراقها وبطرد المقاتلين الأكراد والجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بحالة من الفزع والارتباك وانسحبوا إلى خارج البلدتين.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، تمكنت "قسد" من طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من الرقة بعد معارك عنيفة، واتجه مقاتلو التنظيم جنوبا إلى ريف دير الزور الشرقي، حيث أن الجهة الغربية مقفلة بوجهه نتيجة استعادة الجيش