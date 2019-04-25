مسؤول بحريني: لا أستبعد أن تتوسط روسيا في الأزمة الخليجية

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وفي حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبد الحسن الديري عن الدور الروسي في حل الأزمة الخليجية.

وقال الديري: "نحن دعاة سلام وإذا كان هناك أي شيء يسوءنا فهو وجود مثل هذه العلاقات المتوترة والتي تعكر الصفو ولكن أستطيع القول بأن هذه سحابة صيف وسوف تعبر، وثقتنا في حكمة القادة في دول منطقة الخليج كبيرة وإن شاء الله سيتم التغلب على هذه المشكلات وإيجاد الحل السلمي والبيني الذي سيرضي جميع الأطراف".

وتابع بقوله: "لما لروسيا من ثقل جيوسياسي دبلوماسيا وسياسيا وجغرافيا، أعتقد أن قادة الدول ووزراء الخارجية يأخذون هذا بعين الاعتبار ولا أستبعد أن يكون هناك مساعدة في هذا المجال من طرف الجانب الروسي للتوسط في حل الأزمة وخاصة أن وزير الخارجية الروسي يتمتع بكاريزما سياسية ودبلوماسية وعلاقات ثنائية مع جميع الأطراف في الخليج".

واختتم قائلا: "أعتقد بأن هذا يمثل أرضية خصبة من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويؤمن للبيت الخليجي والأخوان الخليجيين أن يعود الوئام إن شاء الله في العلاقات فيما بينهم ونحن على يقين بذلك إن شاء الله".