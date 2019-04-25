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وأكد المهدي، أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة، فقد يحدث انقلابا مضادا".
© AP Photo / Abd Raouf
ونفى الصادق المهدي، توليه رئاسة الفترة الانتقالية، والذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.
وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان.
ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... الصادق المهدي يحذر من انقلاب مضاد على المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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