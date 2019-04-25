مقاتلات تركية تدمر أهدافًا إرهابية شمال العراق

أنقرة / مروة يلدز آلب / الخليج 365
نفذت مقاتلات تركية غارة جوية دمرت خلالها أهدافًا تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في شمالي العراق.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارة على منطقة "غارا" في شمال العراق.
وأضاف البيان أن المقاتلات دمرت مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة تستخدمها المنظمة الانفصالية في المنطقة المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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