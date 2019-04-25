المالية: تخفيض القيمة الاسمية لـ #الصكوك الصادرة عن حكومة #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية ضِمن جهود مكتب إدارة الديْن العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية؛ أعلن المكتب عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي؛ وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.

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