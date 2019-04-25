مدير شرطة حفرالباطن يقلد عدد من الأفراد رتب جديدة

صحيفة الخليج الإلكترونية ‏مدير شرطة محافظة ⁧‫حفرالباطن‬⁩، ‏العقيد فايز بن معجب الشهراني ‏يقلد كلاً من

‏الرئيس رقباء / نايف بن شبرم الشمري

‏الرئيس رقباء / سلطان بن نافل الشيباني

‏الرئيس رقباء/عليان بن حمود المضيبري

‏الرقيب اول / خالد بن جمعان الدوسري رتبهم الجديده بعد صدور قرار معالي مدير الامن العام بترقيتهم .

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