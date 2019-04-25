الحبوب: طرح #مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

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الخليج - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الثانية لهذا العام 2019م لاستيراد كمية 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – سبتمبر 2019) بواقع 10 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 6 بواخر، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن طرح هذه الدفعة الثانية من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن
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