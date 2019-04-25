حساب_المواطن يوضح موعد صرف #الدعم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أجاب حساب المواطن على العديد من الاستفسارات بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم البرنامج.
وأوضح حساب المواطن أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وتحمل الدفعة الـ18 من دعم حساب المواطن بشرى سارة للمواطنين الذين يترقبون إيداع المبلغ المستحق لهم في يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث يوافق موعد صرف هذه الدفعة يوم الجمعة 10 مايو، مما يعني أنه سيتم تقديم موعد الصرف ليكون الخميس 9 مايو.
ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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