وفاة عباسي مدني جزار «العشرية السوداء» في الجزائر

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توفي اليوم الأربعاء، عباسي مدني، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، والعقل المدبر لفتنة العشرية السوداء، عن عمر ناهز 88 عامًا في مقر إقامته في قطر؛ حيث انتقل للعيش هناك بعد إنهاء إقامته الجبرية في الجزائر عام 2004، ولم يكن لمدني أي تعليق على الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن نجله عقبة مدني أدلى ببعض التصريحات، ولوح الرجل الثاني في الجبهة بإفشال الانتخابات الجزائرية، حال أصر بوتفليقة على مواصلة ترشحه.

وصف أحمد أويحيى رئيس الوزارء الجزائري السابق عبّاسي مدني، بأنه رأس الفتنة والمسؤول الأول عما حصل في الجزائر سنوات التسعينيات حتى اليوم، وسرد بعض المعلومات عنه. - ولد عام 1931 بمدينة سيدي عقبة في ولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر. - حاصل على درجة الدكتوراه في التربية من بريطانيا. - في أكتوبر 1988 أسس "الجبهة

وصف أحمد أويحيى رئيس الوزارء الجزائري السابق عبّاسي مدني، بأنه رأس الفتنة والمسؤول الأول عما حصل في الجزائر سنوات التسعينيات حتى اليوم، وسرد بعض المعلومات عنه. - ولد عام 1931 بمدينة سيدي عقبة في ولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر. - حاصل على درجة الدكتوراه في التربية من بريطانيا. - في أكتوبر 1988 أسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"مع علي بلحاج والهاشمي سحنوني. - واحد من أهم وجوه التيار الإسلامي المتشدد التي مارست النشاط الدعوي والسياسي بالجزائر. - رأس الفتنة والمسؤول الأول عن المجازر التي خلفت 200 ألف قتيل بالجزائر خلال التسعينات. Advertisements - المسؤول الأول عن دخول الجزائر في صراع مع الإرهاب إلى الآن، بحسب أويحيى. - منع الاختلاط، ومارس ضغوطًا على النساء لارتداء الحجاب. - طالب بضرورة تعريب المناهج الدراسية والمعاملات الرسمية. - سجن مدني 12 عاما في شهر يوليو من عام 1991. - قبض عليه، وهرب إلى الدوحة بعد إطلاق سراحه لأسباب صحية عام 2003. - تقاضى راتبًا يقارب 15 ألف دولا، كهبة من أمير قطر. - حصل أحد أحفاده على الجنسية القطرية. - أعلنت وفاته اليوم في الدوحة. اقرأ أيضًا:

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