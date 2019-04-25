انطلقت اليوم في كازاخستان.. ماذا تحمل جولة أستانا الـ12 للقضية السورية؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تشهد العاصمة الكازاخية (نورسلطان)، اليوم الخميس، أحداث الجولة الـ 12 من مباحثات (أستانا)، الخاصة بالصراع في سوريا.

والتقي ممثلون عن روسيا وإيران، اليوم، في إطار اللقاءات الفنية الثنائية والثلاثية، تمهيدًا لانطلاق الجولة الجديدة، والتي يعُقد عليها الآمال في حلحلة الوضع المتأزم بسوريا.

وستختتم الجولة الـ12 من محادثات أستانا يوم غد الجمعة 26 أبريل، مع اعتماد وثيقة ختامية

للمفاوضات.

محاور رئيسية

وتتركز الاجتماعات الرئيسية التي من المفترض أن تتم يوم غد الجمعة، على عدة محاور، أبرزها ملف اتفاق (سوتشي) في إدلب، وملف اللجنة الدستورية، وملف المعتقلين، إضافة إلى ملف شرق الفرات.

.

ويحضر الجولة وفودٌ عن الدول الضامنة: (تركيا، روسيا، وإيران) حيث يترأس الوفدَ التركي مساعد وزير الخارجية سادات أونال، ويترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، في حين يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي.

كما يحضر الجولة ممثلون عن المعارضة السورية وعن النظام، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، ووفد من الأردن بصفة مراقب.

اجتماعات تمهيدية

وعقد في فندق الريتز كارلتون، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي جير بيدرسون.

Advertisements

وعقد وفد النظام السوري برئاسة الدكتور بشار الجعفرى اجتماعًا اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الجولة الثانية عشرة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية.

كما عقد الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف اجتماعا اليوم مع الوفد الإيراني.

وقال لافرينتييف في بداية الاجتماع إن "العمل المشترك على مدار سنوات طويلة سيتواصل بين وفدينا وننسق مواقفنا ونعير اهتماما كبيرا للقاء مع الوفد السوري برئاسة الدكتور بشار الجعفري قبيل اللقاء الثلاثي مع وفد تركيا".

بدوره أعرب أصغر خاجي عن الثقة بنجاح عملية أستانا وتعزيز التعاون الإيراني الروسي لتحقيق ذلك مشيراً إلى أن الهدف المشترك هو ضمان الأمن والسلام والاستقرار في سوريا.

ومن بين القضايا المطروحة للنقاش، هي تشكيل لجنة دستورية لسوريا ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتم الانتهاء منها قريبا، بالإضافة لمناقشة قضية الجماعات المسلحة في إدلب.

كما ستشهد هذه الجولة من المفاوضات مشاركة دول جديدة.

التهديد في إدلب

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن المشاركين في لقاء أستانا المقبل سيبحثون سبل تحييد التهديد الإرهابي في إدلب السورية.

وأوضح فيرشينين، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الثامن لقضايا الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أن جولة جديدة ستبدأ الخميس في العاصمة الكازاخستانية، نور سلطان، للقاء رفيع المستوى بصيغة أستانا، حيث سيجري بحث الوضع في إدلب على الأرض، مضيفا أن المشاركين في اللقاء سيبحثون أيضا ما يتعين فعله لتحييد التهديد الآتي من الجيب الإرهابي المتبقي في ادلب بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه بدون تحييد هذا التهديد لن يتم إحراز تقدم في العملية السياسية في سوريا.