تعرف على أغرب مسابقات ملكات الجمال في العالم

تعتمد مسابقات الجمال على بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمين، ومنها الثقافة وتحديد عمر معين وغيرها من الشروط، والتى تعرضها مسابقات جمال خاصة بإحدى المؤسسات، ولكن توجد بعض مسابقات الجمال المصنفة على أنها أغرب مسابقات جمال فى العالم، والتى نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "lolwot".

أغرب مسابقات ملكات الجمال:

ملكة جمال ذرة

"ملكة جمال الذرة"، وهى مسابقة تشارك فيها 340 شابة يمثلن مئات المنظمات النووية فى جميع أنحاء أوروبا الشرقية، والأجمل بينهن تفوز باللقب.

ملكة جمال الحوامل

تعتبر مسابقة ملكة جمال الحوامل من المسابقات الشعبية فى روسيا، والتى تدور حول النساء الحوامل اللاتى يرتدين البيكينيات ويظهرن بطونهن ويتم اختيار أجملهن والتى تحصل على 1000 دولار لأطفالها.

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ملكة جمال جراحات التجميل

تعتبر من مسابقات الجمال المعروفة فى الصين والتى يشترك فيها مهاويس جراحات التجميل، ويترواح أعمار المشاركات مابين 17 إلى 62 عامًا.

شقيقة إيطاليا

أعلن أنطونيو رونى، كاهن كاثوليكى إيطالى، أول مسابقة جمال فى عام 2008، وتشارك فيها راهبات تتراوح أعمارهن بين 18 و40 عامًا، وتفوز الأجمل بينهن.

ملكة جمال السجون

يحرص سجن Buen Pastor Prison فى كولومبيا على عقد مسابقة ملكة جمال سنوياً، وتفوز أجملهن بالمسابقة واللاتى يرتدين خلال الحفل أقنعة وريشا وثيابا أنيقة.