نشرت شركة مايكروسوفت نتائجها المالية للربع الثالث لها من العام 2019 والذي ينتهي بنهاية مارس، حيث استطاعت تحقيق نتائج قوية جدًا بفضل منتجاتها الأساسية المتمثلة في أقسام إكس بوكس، سيرفيس، وويندوز، بجانب الخدمات السحابية.
واستطاعت مايكروسوفت تحقيق إيرادات وصلت 30.6$ مليار خلال هذه الفترة وبزيادة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تمكنت من جني 8.8$ مليار كصافي دخل وبزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد قامت الشركة بتوزيع 7.4$ مليار للمساهمين.
وحقق قسم ويندوز وقسم الألعاب نحو 10.7$ مليار وبزيادة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة عدد المستخدمين في السوق وأرباح جهازها سيرفيس. فيما حقق قسم الخدمات السحابية الذكية نحو 9.7$ مليار وبزيادة 22% عن العام الماضي. أما الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة فقد استطاعت تحقيق 10.2$ مليار تقريبًا موزعة على خدمات أوفيس واشتراكاتها وشبكة لينكدإن وغيرها من الخدمات.
التدوينة مايكروسوفت تحقق نتائج مالية قوية في ربعها الثالث من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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