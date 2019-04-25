دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع OPPO تطلق رسمياً الإصدار الخاص من هاتف F11 Pro Marvel ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة OPPO بالتعاون مع Marvel في ماليزيا الإصدار الخاص من هاتف F11 Pro Marvel الذي يأتي بتصميم مميز بشعار Avengers ويتوفر للحجز المسبق على موقع Oppo بسعر 338 دولار.

يأتي الإصدار الخاص من F11 Pro Avengers باللون الأزرق اللامع مع شعار Avengers باللون الأحمر، كما يتوسط الجهة الخلفية من الهاتف شعار Oppo بتصميم متدرج، وتقدم الشركة حافظة مميزة بتصميم مستوحى من Captain America لدعم الهاتف بحماية أفضل.

كما تتوافق مواصفات الإصدار الخاص من هاتف F11 Pro Avengers مع مواصفات الإصدار الأصلي من الهاتف، حيث يتميز بشاشة Panaromic بحجم 6.5 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، وتأتي بتصميم دون النتوء في الشاشة لتشغل الشاشة نسبة 90.9% من إطار الهاتف.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P70 من MediaTek والتي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وواجهة ColorOS 6.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

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هاتف F11 Pro Avengers يضم كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع مع شاحن VOOC flash charge 3.0.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف F11 Pro Avengers للحجز المسبق على موقع Oppo بسعر 338 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يطلق إلى منافذ البيع في 3 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع OPPO تطلق رسمياً الإصدار الخاص من هاتف F11 Pro Marvel ظهر على التقنية بلا حدود.