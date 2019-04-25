شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت الإدارة العامة للجوازات عن سؤال وردها من أحد المواطنين، يستفسر فيه إن كان يُسمح للعسكريين بالزواج من أجنبيات.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي “الجوازات – أبشر” على موقع “تويتر”، حيث كانت الإجابة إنه غير مسموح عسكرياً زواج العسكري من أجنبية.