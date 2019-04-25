شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجابت الإدارة العامة للجوازات عن سؤال وردها من أحد المواطنين، يستفسر فيه إن كان يُسمح للعسكريين بالزواج من أجنبيات.
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي “الجوازات – أبشر” على موقع “تويتر”، حيث كانت الإجابة إنه غير مسموح عسكرياً زواج العسكري من أجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.