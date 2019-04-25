276 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

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اقتحم 276 مستوطنًا، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتوقع ارتفاع عدد المقتحمين في فترة اقتحامات بعد الظهر. وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة. وتأتي اقتحامات اليوم الأربعاء تزامنًا مع اليوم الرابع بـ"عيد الفصح" العبري، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضها الاحتلال على مدينة القدس، وبلدتها القديمة ومحيطها بشكل خاص، ووسط دعوات جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها في المشاركة باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحاولة تقديم قرابين الفصح بداخله.
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزل الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلة، في بلدة الزوية غربي مدينة سلفيت شمال القدس المحتلة، والذي نفذ عملية في شهر مارس الماضي في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وحاخام. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات الجيش أردت عمر أبو ليلة
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزل الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلة، في بلدة الزوية غربي مدينة سلفيت شمال القدس المحتلة، والذي نفذ عملية في شهر مارس الماضي في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وحاخام.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات الجيش أردت عمر أبو ليلة قتيلا بعد ثلاثة أيام من المطاردة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأمر الهدم الصادر من القائد العسكري للمنطقة، رغم أن هذا يُعد عقابًا جماعيًا.
وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تزعم أنهم نفّذوا أو شاركوا أو ساعدوا في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة، في محاولة لـ"ردع" الفلسطينيين عن القيام بهذه العمليات.
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