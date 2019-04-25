انت الان تتابع السعودية تحمّل طهران مسؤولية تأجيج الطائفية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمير خالد بن سلمان

أعرب الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، عن قلق المملكة البالغ حيال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى استعداد السعودية التام للتصدي للإرهاب والتطرف مهما تكلف الأمر، قائلا إن تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط إحدى أهم أولويات المملكة. وقال، في كلمته خلال مؤتمر تحقيق الأمن الدولي، الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، إن "الشعب الإيراني يدفع ثمن سياسات نظامه الداعمة للإرهاب، وذلك في ظل استمرار طهران في نهجها الداعم للتطرف والإرهاب، والعمل على تغذية الطائفية عبر دعمها ميليشيات حزب الله، والحوثيين باليمن".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "علينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران، والاستقرار والأمن"، منوهًا في ذات الوقت بتجاهل الميليشيات الحوثية في اليمن للقرار الأممي رقم 2216، والمبادرة الخليجية المعنية بإيجاد حلول للأزمة اليمنية. وجدد ابن سلمان تأكيد دعم المملكة كل الجهود الهادفة إلى إرساء الاستقرار والأمن

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