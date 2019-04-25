انت الان تتابع أحدث القرارات لخدمة المعتمرين.. التأشيرة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المعتمرون الباكستانيون أكثر الجنسيات قدوماً لأداء العمرة ، بواقع 1.19 مليون معتمر، يليهم الإندونيسيون بواقع 795.3 ألف معتمر، وفقا لبيانات وزارة الحج السعودية.

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة للقيام بالعديد من التوسعات داخل الحرمين الشريفين بمكة والمدينة لاستيعاب أكبر عدد من القادمين إلى المملكة لآداء مناسك الحج والعمرة كل عام تلك الأعداد التي تتزايد عاما تلو الآخر من جميع أنحاء العالم. ووزارة الحج والعمرة في المملكة هي الجهة المنوط بها تنظيم آداء المناسك وزارة الحج والعمرة فبتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعتهما المستمرة، تعمل الوزارة بمختلف قطاعاتها وبالتعاون مع منظومة الحج والعمرة؛ على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

فمنذ وصول ضيوف الرحمن إلى الأماكن المقدسة تقوم الوزارة بمتابعتهم وحتى مغادرتهم لديارهم، لتسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار. أكبر توسعة وأنجزت حكومة المملكة أكبر توسعة شهدتها المدينتين المقدستين في تاريخ الإسلام، مما رفع الطاقة الاستيعابية، ومكن المسلمين

فمنذ وصول ضيوف الرحمن إلى الأماكن المقدسة تقوم الوزارة بمتابعتهم وحتى مغادرتهم لديارهم، لتسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.



أكبر توسعة

وأنجزت حكومة المملكة أكبر توسعة شهدتها المدينتين المقدستين في تاريخ الإسلام، مما رفع الطاقة الاستيعابية، ومكن المسلمين في مختلف أنحاء العالم من تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، كما أنجزت المملكة بنية تحتية كبرى؛ في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ترتكز عليها شبكة ضخمة من المرافق الخدمية المتعددة، والتي تشمل توسعة الحرمين الشريفين، وكذلك المساحات المخصصة لسكن الحجاج في المناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تم إطلاق قطار المشاعر المقدسة، وإنجاز جسر الجمرات، والانتهاء من مشاريع توسعة المطارات والمنافذ وصالات الحج والعمرة، وخدمات النقل والصحة والنظافة وغيرها من الخدمات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأسيس صناعة الضيافة الحديثة لدعم خدمات واقتصاديات الحج والعمرة.

ونحن على أعتاب رؤية المملكة 2030 يشهد قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة؛ حيث تعمل الوزارة على تطبيق منهجية جديدة، أساسها الانتقال من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام، واعتماد التقنية لتطوير الأداء، وتكريس الشفافية، وتطبيق معايير الجودة، ومقاييس الأداء، لرفع مستوى الجاهزية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنسيق بين منظومة الحج والعمرة، بما يسهم؛ في تحقيق أهدف الرؤية، ومبادرات برنامج التحول الوطني.

وبهدف توزيع عادل لحصص الحج على الدول ولتنظيم العدد أثناء توسعة الحرم ، صدر القرار التنظيمي لعدد الحجاج قبل نحو 3 عقود تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يقضي بالسماح بألف حاج لكل مليون نسمة.

من الجاكت للعباءة المقلوبة.. سعوديات يتمردن على زيهن



وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد نسب الدول لكن لا تحدد حجاج تلك الدول بنفسها، بل ذلك من مهام هيئات حج حول العالم تعمل بموجب اتفاق مع الوزارة، وبإمكان مواطني تلك الدول الحصول على مقعد في الحج بطريقتين: الأولى قرعة عشوائية.. والثانية عبر مكاتب الحج الخاصة التي تحظى بنسبة معينة من حصة الدولة، بحسب "العربية نت".

التأشيرة الإلكترونية

أحدث قرارات المملكة للتيسير على الحجاج والمعتمرين تطبيق التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة، حيث بدأت السلطات السعودية، منذ السبت الماضي في تطبيق تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية، والتي تتيح لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين إلكترونياً دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، ماعدا بعض الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق.

Advertisements

التأشيرة الإلكترونية تعني أن جواز سفر المعتمر لا يذهب إلى القنصليات في جميع أنحاء العالم، ولكن يستطيع الوكيل الخارجي أن يصدر التأشيرة مباشرة من خلال المنظومة الإلكترونية، بعد سداد قيمة البرنامج الذي يتم اختياره من قبل المعتمر وينسق فيها من خلال الوكيل الخارجي.



بعض الخبراء رأوا أن التأشيرة الإلكترونية تعد إنجازا كبيرا من قبل الحكومة السعودية، سواء خارجيا أو داخليا، مشيرين إلى أن كل دولة لها منظومتها وأسلوبها في تنفيذ هذه المنظومة في اقتصادياتها وفي تنظيم آلياتها مع وكلائها.

«القدية» ديزني لاند السعودية.. عاصمة المغامرات المستقبلية



في المقابل اقترح برلمانيون مصريون إنشاء منصة إلكترونية للحج والعمرة تكون تحت مظلة الدولة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتطبيق التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة حفاظا على سوق السياحة الدينية وحماية المواطن والدولة.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن التطورات الأخيرة في نظام إصدار تأشيرة العمرة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني لمن يتقدم بطلب أون لاين، ولديه حجز الفندق ووسائل الانتقال، سيكون لها تداعيات على سوق العمرة في مصر وحقوق المعتمرين وشركات السياحة في حالة غياب آليات تتعامل مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن التطور واستخدام التكنولوجيا أصبح واقعا يجب أن نتعامل مع آلياته.

الباكستانيون في المقدمة

ودائما ما يتقدم الباكستانيون مؤشر أكثر الجنسيات قدوما إلى المملكة لآداء مناسك العمرة يليهم الإندونيسيين ، فقد كشفت وزارة الحج والعمرة السعودي الأسبوع الماضي، عن إصدار أكثر من 5.5 مليون تأشيرة عمرة بنهاية رجب 1440هـ، مقارنة بـ 5.28 مليون تأشيرة في العام الماضي.

وكان المعتمرون الباكستانيون أكثر الجنسيات قدوماً لأداء العمرة خلال الشهر الماضي بواقع 1.19 مليون معتمر، يليهم الإندونيسيون بواقع 795.3 ألف معتمر وجاءت الهند في المرتبة الثالثة، وتلتها مصر بواقع 305.6 ألف معتمر.

وبلغ عدد القادمين، وفقاً لبيانات وزارة الحج والعمرة، 5.1 مليون معتمر، مقارنة بـ4.84 مليون معتمر في شهر رجب من العام 1439هـ.

واستحوذت المنافذ الجوية على 4.55 مليون معتمر، مقابل 489.88 ألف معتمر عبر المنافذ البرية، و57.58 ألف معتمر من المنافذ البحرية.



«كان».. أولى خطوات السعودية للوصول إلى السينما العالمية

بينما شهدت المملكة وصول 3.2 مليون معتمر وإصدار أكثر من 3.6 مليون تأشيرة، خلال شهر جماد الآخر، حيث سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة حتى تاريخ 2 جمادى الآخرة 1440هـ، إصدار 3.683,961 تأشيرة عمرة.

فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة 3.244.785 معتمرًا، في حين يوجد داخل المملكة 456.133 معتمرًا، منهم 313.669 في مكة المكرمة، و142.464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2.788.652 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة، وتضاعفت تلك الأعداد بحلول رجب وشعبان والتى من المقرر أن تتضاعف أيضا خلال الأيام المقبلة بحلول شهر رمضان المبارك والذي يتزايد فيه الإقبال على آداء مناسك العمرة أكثر من أي شهر على مدار العام، حيث تحتسب العمرة بأجر حجة كاملة.