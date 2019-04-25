إنستجرام يفعل صفحة الرئاسة السورية بعد يوم واحد من تجميدها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أوردت “الرئاسة السورية” عبر صفحاتها على إنستجرام، ومواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة موقع تبادل الصور الشهير أعادت تفعيل حسابها بعد أن أغلقته على ما يبدو ليوم واحد.

وأضافت أنه جرى فك الحظر عن جميع الأجهزة التي كان يدار من خلالها الحساب، مع استمرار إغلاق حسابات وطنية أخرى غير حساب الرئاسة.

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وكانت الرئاسة أعلنت، الثلاثاء، عبر فيسبوك أن: “الحساب تم إغلاقه بلا سابق إنذار أو سبب منطقي، إضافة إلى منع كل الأجهزة التي كان هذا الحساب يدار عبرها من الدخول إلى الموقع كلياً”. واعتبرت الرئاسة السورية أن “المواقع التي أغلقت تم انتقاؤها بشكل مدروس” وذلك تطبيقا لـ “الحصار الشامل المفروض على سوريا”، والذي يشمل إغلاق بعض الحسابات والقنوات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن: “المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أخرى مشابهة في إغلاق المواقع التابعة لها، بسبب تصاعد الحرب الناعمة على سوريا بعد انحسار الحرب العسكرية”.

بينما لم يصدر إنستجرام أي تعليق، لكن متحدثا باسمه قال الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس بعد حظر حسابات عدة لقادة في الحرس الثوري الإيراني: “نحن نعمل بموجب الضوابط القانونية الأميركية على صعيد العقوبات”.