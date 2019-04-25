إطلاق أول تطبيق مصحف الحرمين بتقنية الواقع المعزز «AR»

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365 -محمد السويهري:

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أول تطبيق للقرآن الكريم بتقنية الواقع المعزز (AR).

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ويعتبر هذا التطبيق أول مصحف يستخدم تقنية الواقع المعزز ويخدم جميع المستفيدين أثناء قراءة القرآن الكريم بتسليط كاميرا البرنامج على المصحف من إصدار مجمع الملك فهد ويقوم التطبيق بالتعرف على الصفحة وإظهار (التفسير الميسر) لمعاني الآيات الكريمة وكتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم)، وذلك تيسيراً للقارئين.

كما يمكن من خلال التطبيق الاستماع لآيات القرآن مرتلةً بصوت الشيخ عبدالرحمن السديس.

يأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ومواكبة لرؤية الخير والعطاء (٢٠٣٠).