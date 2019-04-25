لليوم الـ4 على التوالي| اقتحامات واستفزازات.. المستوطنون يدنسون الأقصى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لليوم الرابع على التوالي، اقتحم مئات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية مشددة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الاقتحامات المستمرة، تزامنًا مع "عيد الفصح اليهودي، فيما واصلت سلطات الاحتلال إبعاد المقدسيين عن المسجد.

وكان ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، قد دعا المستوطنين إلى ضرورة المشاركة المكثفة في اقتحامات الأقصى، ومحاولة تقديم قرابين الفصح خلال العيد التلمودي.

مئات المستوطنين

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب مقتضب، إن “267 متطرفا اقتحموا المسجد

الأقصى”.

وكان أكثر من 400 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى الإثنين، بحراسة الشرطة الاسرائيلية، ونحو 380 يوم الثلاثاء.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، خلال أيام الأسبوع الجاري.

أعياد يهودية

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وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

يذكر أن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الأقصى في الأيام الثلاثة الماضية، بينهم وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل"، وقائد شرطة الاحتلال في القدس .

وبدأ عيد الفصح اليهودي يوم الجمعة الماضي (19 إبريل) وينتهي صباح السبت (27 إبريل).

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

الأوقاف تندد

وأدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، الثلاثاء، “الاقتحامات والتسهيلات الشرطية لها”.

وقال المجلس في تصريح مكتوب:” لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات التعسفية، بحجة الأعياد اليهودية”.

وأضاف: ”يعتبر مجلس الأوقاف الإسلامي هذا التصعيد الممنهج، حلقة في سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى، الأمر الذي يستدعي دق نواقيس الخطر ورصّ الصفوف على مستوى حكومات وشعوب العالم الإسلامي”.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.