مجلة أمريكية تختار أجمل امرأة للعام

فازت الممثلة والمنتجة الأمريكية، جنيفر غارنر، بلقب أجمل امرأة في العام، بحسب تصنيف المجلة الأمريكية.
وقالت غارنر في مقابلة تلفزيونية: "كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة"، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.
ونالت غارنر شعبية كبيرة بعد دورها كعميل للاستخبارات الأمريكية في مسلسل "الجاسوس"، كما نالت جوائز في "غولدن غلوب" ومن نقابة الممثلين.
وتشتهر أيضا غارنر بأدوارها في أفلام "Kingdom ، Juno ، Timothy Green's Strange Life ، Dallas Buyers Club ، With Love، Simon".
وتعمل غارنر إلى جانب عملها في التمثيل في الأعمال الخيرية كما أنها أم لثلاثة أطفال.
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