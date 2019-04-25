الحريري: صيف واعد ينتظر لبنان بسبب القرار السعودي

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اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن «صيفا واعدا» ينتظر بلاده بعد استقبال لبنان المزيد من الزائرين عقب رفع السعودية تحذيرها من السفر إليه في فبراير الماضي.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في ندوة حول العمل الإنساني عقدت في بيروت بحضور رئيس «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: «إن لبنان له الحصة الكبيرة في قلوب الأشقاء وقادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالمملكة كانت السباقة دائما في الاهتمام المتواصل بقضايا لبنان ومشاكله وما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية على مر السنين والمساعدة في حل أزماته الداخلية والتخفيف من تداعيات ومؤثرات الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية».

وأضاف الحريري: «ولا شك في أن القرار الذي اتخذته القيادة السعودية مشكورة برفع الحظر عن سفر الأشقاء السعوديين إلى لبنان كان له بالغ الأثر في زيادة عدد الوافدين إلى بلدنا مؤخرا، ما يشكل خير دليل على صيف واعد ينتظره لبنان».

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وذكر الحريري أنه يأمل في أن يساعد تعهد السعودية الأسر اللبنانية المحتاجة في عقد سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين.