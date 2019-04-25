شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى ونائب رئيس الوزراء الروسى يبحثان سبل تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوريي باريسوف، تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو وسبل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين. وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الخميس/ - أن الجانبين ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير تكنولوجيا الزراعة وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والدبلوماسيين من البلدين.

وبحث الجانبان دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، وتطوير الجانب السياحي والعمل على زيادة الدعم وتسهيل الرحلات الجوية للسياحة في كلا البلدين.

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