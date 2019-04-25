"الأخوة الصافية"... محمد بن راشد يلتقي السيسي في الصين

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ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
والتقى محمد بن راشد، الرئيس المصري، على هامش المؤتمر، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على "تويتر": "التقى نائب رئيس الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين".
وأضاف: "أجمل التحيات من بكين. على هامش مؤتمر الحزام والطريق، تشرفنا بحضور لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال قرقاش: "حديث الأخوة الصافية والحرص المشترك على عالمنا العربي، بلا شك تبقى مصر قلبنا النابض وبعدنا الاستراتيجي المهم".
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