بعد الإعلان عن إنجاز "غير مسبوق"... الفالح: السعودية حققت نجاحا كبيرا

وانطلقت في العاصمة السعودية، أمس الأربعاء 24 أبريل / نيسان، فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، وسط مشاركة ممثلين لبنوك ومجموعات استشارية مالية دولية كبيرة.

وكتب الفالح على "تويتر"، اليوم الخميس: "أشكر أخي معالي وزير المالية وفريقه على هذا التنظيم الرائع والحضور الكبير من كل أنحاء العالم لمؤتمر القطاع المالي واطلاعهم على النجاح الكبير الذي حققه برنامج تطوير القطاع المالي"، مضيفا: "سنستمر في طموحاتنا، حتى تكون المملكة في مقدمة الدول التي تصنع المستقبل".

وقال في تدوينة أخرى: "سررت بالمشاركة في جلسة حوارية في مؤتمر القطاع المالي، والحديث عن تمويل الابتكار والإبداع المالي، في القطاعين العام والخاص، حيث يعد القطاع المالي أحد أهم المكونات الرئيسة لـرؤية السعودية 2030 وطموحاتها العالية".

وحققت السعودية أول فائض في ميزانيتها منذ عام 2014، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أعلنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في المؤتمر، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأوضح أن المملكة لديها خطة لتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، تمكّنها من أن تصبح ضمن أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول 2030، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 20.3 مليار دولار.