وزيرا خارجية قطر وأمريكا يؤكدان ضرورة الحل السياسي في ليبيا

أحمد يوسف / الخليج 365
بحث وزير خارجية قطر، محمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عددا من القضايا الإقليمية وأكدا ضرورة الحل السياسي في ليبيا.
ويقوم آل ثاني بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، لم تعلن مدتها، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وبحث الوزيران "العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها."
كما تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا والسودان وأفغانستان والعراق.
واتفق الطرفان على أهمية الحل السياسي في ليبيا ووقف العدوان على طرابلس والعودة للمسار السياسي بشكل فوري. بحسب ذات المصدر
كما شدد الوزيران، على "أهمية استمرار العمل بين قطر وأمريكا لدعم تحقيق المصالحة الوطنية لإحلال السلام في أفغانستان في إطار المساعي القطرية لتيسير المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان''.
كما اتفق الطرفان على أهمية دعم استقرار العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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