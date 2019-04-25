المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه

الخرطوم / الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن الفريق أول ركن، عمر زين العابدين، والفريق أول، جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة، بابكر الطيب، تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف البيان بأن هذه الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق، كشف "ساطع الحاج" عضو القوى التي تمثّل الحراك الشعبي؛ في حديث للأناضول، عن موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة الأعضاء الثلاثة، الذين يعتبرهم الحراك الشعبي "من رموز النظام السابق".

Advertisements

ووفق حديث الحاج للأناضل، فإن هؤلاء الأعضاء هم "عمر زين العابدين" (رئيس اللجنة السياسية في المجلس) و"جلال الدين الشيخ" و"بابكر الطيب" (أعضاء باللجنة السياسية).

وأوضح أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطًا مسبقًا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري في وقت سابق.

يشار أن قوى المُعارضة تعتبر الأعضاء الثلاثة من الموالين بشدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.