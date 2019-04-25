الترجي و #الوداد يحلمان بالنهائي العربي الثالث على التوالي في #أبطال_أفريقيا

الخليج - د ب أ

يتطلع ممثلا العرب في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، للاقتراب من التأهل لنهائي المسابقة، وذلك عندما يخوضان فعاليات جولة الذهاب للدور نصف النهائي للبطولة القارية.

يلتقي الترجي مع ضيفه تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، بينما يواجه الوداد ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يحلم الثنائي باجتياز عقبة منافسيهما، حتى يصبح النهائي عربياً خالصاً للنسخة الثالثة على التوالي.

وجرى نهائي البطولة 2017 بين الوداد والأهلي المصري، بينما أقيم نهائي البطولة العام الماضي بين الترجي والأهلي.

وأصبح الفريقان التونسي والمغربي هما الممثلان الوحيدان للكرة العربية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى أندية القارة السمراء، بعد خروج الأهلي وشبيبة قسنطينة الجزائري من دور ربع النهائي.

وعلى الملعب الأولمبي برادس، يستضيف الترجي مازيمبي الذي يملك 5 ألقاب في البطولة، في لقاء يعتبر مباراة نهائية مبكرة للمسابقة.

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وسبق للفريقين أن التقيا في 8 مناسبات بالبطولة، حيث حقق كل منهما ثلاثة انتصارات على الآخر، وفرض التعادل نفسه في مواجهتين، لكن أشهرها لقاء 2010، عندما تواجها في نهاية البطولة.

ويرغب الترجي، الذي يعتبر الفريق الوحيد من بين فرق المربع الذهبي الذي صعد للدور ذاته في نسخة البطولة الماضية، في المضي قدماً بالمسابقة والتتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه.

من جانبه، يعود الوداد المتوج باللقب عامي 1992 و2017، لمواجهة صن داونز من جديد في النسخة الحالية للبطولة، بعدما سبق لهما أن التقيا في جولة المجموعات.

وفاز صن داونز على الوداد 2-1 في مباراتهما الأولى بالمجموعة الأولى التي جرت بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، قبل أن يرد الفريق المغربي اعتباره بالفوز 1-0 في اللقاء الثاني، الذي منح الوداد صدارة الترتيب متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة عن صن داونز، بعدما تساويا في رصيد 10 نقاط.

واطمأن مدرب الوداد التونسي فوزي البنزرتي على جاهزية نجومه خلال تعادل الفريق 2-2 مع جاره اللدود الرجاء البيضاوي في “الكلاسيكو المغربي” الأحد الماضي، ليحتفظ الفريق بصدارة ترتيب الدوري المغربي بفارق 6 نقاط أمام الرجاء.