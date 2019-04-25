الإعلان عن توافر #وظائف شاغرة بـ #مستشفى_الملك_خالد_للعيون

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عن توافر وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء الحديثي التخرج وذوي الخبرة، من حمَلة كافة المؤهلات «الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى».

وأوضح مستشفى الملك خالد للعيون أن الوظائف الشاغرة بالمسميات والشروط التالية:

– كاتب – قسم الطوارئ: ويكون مسؤولًا عن تسجيل دخول المرضى، وضمان دقة معلومات المريض في النظام. ويُشترَط في المتقدم الحصول على الثانوية العامة كحد أدنى (أساسي) والأفضلية لحملة دبلوم إدارة أعمال، وإدارة مستشفيات، وإدارة عامة، وسكرتارية، ولا يشترط وجود خبرة.

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– منسق تعليم وتطوير – إدارة التعليم والتطوير: ويعمل على تحديد البرامج الداخلية والخارجية، وتقديم المتدربين لقياس فاعلية التدريب والاحتياجات التدريبية والنتائج. ويُشترَط في المتقدم أن يكون حاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة عامة، إدارة أعمال) مع خبرة 4 سنوات للدبلوم أو سنتين للبكالوريوس في مجال الإدارة أو التعليم.

مشرف قبول مرضى – إدارة الحالات: ويكون مسؤولًا عن تخطيط وتنظيم وتوجيه موظفي قبول الحالات وفقًا لسياسات المستشفى؛ لإعداد استمارات القبول ونقل الغرف. ويشترط في المتقدم الحصول على بلوم أو بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة أعمال) مع خبرة 4 سنوات للدبلوم أو سنتين للبكالوريوس في المجال نفسه أو في مجال مشابه.

– إداري قاعدة بيانات – قسم البنية التحتية لتقنية المعلومات: ويكون مسؤولًا عن الحفاظ على أنظمة دعم ومراقبة قواعد البيانات وإجراء التحليل الدوري لها وإنشاء التقارير حول جميع قواعد البيانات بانتظام. ويُشترَط في المتقدم أن يكون حاصلًا على بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب) مع خبرة 7 سنوات للبكالوريوس أو 5 سنوات للماجستير كإداري قاعدة بيانات على عدة منصات.