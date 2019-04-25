التقديم يبدأ الأحد المقبل.. #وزارة_الطاقة تعلن عن توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية «وكالة الوزارة للثروة المعدنية»، عن توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وترغب بشغلها عن طريق المفاضلة حسب لوائح المستخدمين ولائحة بند الأجور بوزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت وكالة الثروة المعدنية، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، مشيرة إلى أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة زيارة موقع الوكالة على الرابط التالي: http://bit.ly/2XrDPF0 واختيار الوظيفة وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة.

وأوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 23 شعبان 1440 هـ، ولمدة خمسة أيام، مضيفة أنه لن تقبل الطلبات الورقية بالبريد أو المسلمة باليد في مقر الوكالة.