شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من أمطار متوقعة على الباحة.. حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والعقيق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.