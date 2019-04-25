شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ18.. الاستعلام من هنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الخميس، صدور نتائح الأهلية للدورة الثامنة عشرة لشهر مايو 2019. ودعا البرنامج للتحقق من الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط. وكان البرنامج أعلن في العاشر من الشهر الجاري إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع.

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