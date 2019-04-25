شكرا لقرائتكم واشنطن تؤكد التزامها بحماية الملاحة البحرية في «مضيق هرمز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 12 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 22:54

أكدت الولايات المتحدة الأميركية التزامها وحلفاءها بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في مضيق هرمز، مبينة أن «لدى القوات الأميركية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي».



وأوضح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية العقيد إيرل براون، في حديث مع الصحافيين بوزارة الدفاع اليوم (الأربعاء)، أن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي «دولية بامتياز، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية».