شكرا لقرائتكم وزير الدفاع اللبناني يجول وقائد الجيش جنوبا ويربط البحث في إستراتيجيا الدفاع بزوال أخطار إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 20:53

أجرى وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب جولة في الجنوب، استهلها بزيارة ثكنة بنوا بركات في صور، والتقى قائد الجيش العماد جوزف عون في حضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روجيه الحلو ورئيس فرع مخابرات الجنوب العميد الركن فوزي حمادة وعدد من الضباط، واستمع الى شرح عن الاوضاع في المنطقة الجنوبية ولا سيما في القرى الحدودية.



ثم انتقل بوصعب وقائد الجيش الى زيارة المقر العام لـ"يونيفيل" في الناقورة حيث كان في استقبالهم قائدها العام اللواء ستيفانو دل كول ومساعدوه, وقدمت ثلة من عناصر "يونيفيل" التحية العسكرية لبوصعب، ثم عقد اجتماع مغلق استمع خلاله من دل كول عن مهمات "يونيفيل" ودورها في الجنوب والمهمات المؤكلة اليها من الامم المتحدة ولا سيما تنفيذ القرار 1701، وبحث مع دل كول في الخروق الاسرئيلية المتكررة للاراضي اللبنانية بحرا وبرا وجوا.

وتحدث دل كول امام الاعلاميين شاكرا زيارة بوصعب للمقر العام في الناقورة ،ومؤكدا الشركة الاستراتيجية بين "يونيفيل" والجيش اللبناني. وقال: "سنقوم معا بجولة على الخط الازرق عبر الجو من الناقورة حتى شعبا".

وقال بو صعب: "لقد أحببت اليوم بالذات بدء زيارة رسمية من هذه النقطة كي ننطلق على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ابتداء من الناقورة وصولا الى مزارع شبعا، لان لها اهمية كبيرة، حيث اننا لا نعطيها اهتماما كثيرا، علما أنها من اجمل المناطق في لبنان ويجب المحافظة عليها، كما اننا نشكر يونيفيل على جهودها ودورها العملاني على الارض وتعاونها مع الجيش اللبناني, الذي هو معني بحفظ الامن حتى في هذه المنطقة في الجنوب، وان دور يونيفيل هو مؤازرة الجيش في هذه المنطقة".

"خمسة آلاف عنصر جنوب الليطاني فقط"

وأكد "أننا اليوم بحاجة أكثر، وتدريجا، الى جيش لبناني يعزز ويقوي وجوده ليتسلم كليا في ما بعد هذه المنطقة، ويكون هو المشرف على حفظ الامن فيها وردع اي اعتداء من جانب العدو الاسرائيلي على الحدود. وكلنا نعرف ان الجيش موجود هنا بخمسة آلاف عنصر في جنوب قطاع جنوب الليطاني، ولكن الحاجة هي الى عشرة آلاف عنصر".

ولفت الى أن "الجيش عدده خمسة آلاف ويونيفيل خمسة عشرة ألفا، لكن بحسب ما قاله لي قائد الجيش إذا أردنا أن ننتشر فيمكن ان ننتشر باقل من خمسة عشرة الف عنصر، ولكن لا نستطيع الانتشار على هذه المنطقة بأقل من عشرة آلاف عنصر، من هنا أتوجه الى المعنيين إن كان في الداخل اللبناني او خارج لبنان، بأن التعويل على الجيش هو الاساس رغم كل الضخامة التي نراها للعمليات في هذه المنطقة، وهي تحصل بتنسيق كبير وعال بين يونيفيل والجيش اللبناني، رغم وقوع بعض الاحداث البسيطة والصغيرة، ولكن هذه الاحداث تعالج بمسؤولية وبتعاون بين يونيفيل والجيش اللبناني".

وأضاف: "ليس سهلا على اللبنانيين الذي يعيشون في قراهم ان يروا عسكريين غير الجيش اللبناني، وبطلب من الدولة اللبنانية، ما يسبب حساسية لديهم، وهذا طبيعي، ولكن الأهم أن هذه المشكلة تعالج بحكمة بوجود التعاون بين الجيش ويونيفيل. إن حجم المشاكل التي تقع لا تقارن بحجم العمليات في هذه المنطقة، وهذا جهد إضافي أريد أن أقوله للجيش اللبناني. البعض قد يقول ان عناصر يونيفيل تسلمت المنطقة وتهتم بكل المنطقة التي تمتد من شبعا الى الناقورة، ولكن لا احد يستخف بحجم العمليات. وانا قبل أن احضر الى هنا كنت مع العماد جوزف عون وقيادة قطاع جنوب الليطاني في صور، واستمعت الى شرح مطول للعمليات التي يقوم بها الجيش".

وأشاد "بالتعاون الكبير بين الجيش والاهالي، ونحن بحاجة ان يكون الجيش قويا، ونعمل على تجهيزه اكثر، والمطلوب ان يكون لدينا فوج نموذجي، ولكن هذا يتطلب تجهيزات، من ضباط وافراد، وتمويلا، وهذه الامور نعمل على دراستها. وبعد لقائي اللواء دل كول قال لنا ان الامم المتحدة تضع خطة ليتوسع انتشار الجيش أكثر، وحتى في البحرية، وان يخفف تدريجا وجود يونيفيل، وقال ان هذا الموضوع يتطلب امكانات، وان الجيش ليس لديه هذه الامكانات اليوم، ولكن سنكون حريصين كي نطلب مساعدات مماثلة".

وأضاف: "نحن حرصاء بقوة على جيشنا وشعبنا وكل شخص يريد الدفاع عن هذه الارض. وسنظل نطالب بكل شبر من الارض اللبنانية ولن نتخلى عنه، ولن ندع اي وسيلة الا ونستعملها، ديبلوماسية وبالتعاون مع يونيفيل، التي هي مقر لاجتماعات تعقد لنحاول إيجاد حلول للاراضي المتنازع عليها". وقال: "ليس مقبولا أن يأتي اليوم فريق من جهة واحدة ويقول ان الاراضي المتنازع عليها سيدخلها ويضع حاجزا او جدارا فيها، من دون ان يكون هناك توافق وفقا للاتفاق الذي اتفقنا عليها عندما صدر القرار 1701".

"نتعرض للخرق جوا وبرا وبحرا"

وشكر بوصعب "يونيفيل" على جهودها "ولا سيما توثيقها للخروق الاسرائيلية، واليوم ايضا سمعنا ان هناك خروقات من البحر والجو من العدو الاسرائيلي، ولم نسمع من المجتمع الدولي الا اذا لبنان سجل عليه خرق في مكان ما. مثلا اذا اجتاز راع الحدود او اذا التقط أحد صورا على الحدود، ويعتبرون هذا استفزازا، بينما نحن نتعرض للخرق جوا وبرا وبحرا والامم المتحدة توثقها، في المقابل تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يكون هناك شيء من الجانب اللبناني. هذا ليس مقبولا من المجتمع الدولي. والموضوع يلزمه تعاون اكبر مشترك مع يونيفيل والمجتمع الدولي ويلزمه ايضا ديبلوماسية عالية وقوية مثل ما رأينا اخيرا مع وزارة الخارجية اللبنانية مع كل المجتمع الدولي".

وتوجه بوصعب بالتعازي للكتيبة السري لانكية المشاركة في "يونيفيل" وللشعب السري لانكي "بعد الضربات الارهابية التي استهدفت الابرياء في بلدهم، وكانت سبقتها ضربات ارهابية في نيوزيلندا، وهذا ما نستنكره بشدة. هذه الهجمات الارهابية سبق أن عشناها في لبنان".

وردا على سؤال عن سلاح "حزب الله"، قال وزير الدفاع: "لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش، وهو ما أقر به الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وهذا يحتاج الى إستراتيجية دفاعية تبحث حين تزول الأخطار الإسرائيلية".

زورق حربي اسرائيلي يراقب موكب بوصعب

ثم زار بو صعب نقطة الـB1 وهي آخر نقطة تقع عند رأس الناقورة من الحدود اللبنانية مع الاراضي الفلسطينية المحتلةـ وهي نفق للقطار وسكك الحديد كانت انشئت عام 1942. وتسمى B1. ولحظة زيارة بو صعب للمنطقة شوهد زورق حربي اسرائيلي يقوم بمراقبة موكبه، ولكن داخل المياه الفلسطينية المحتلة. وفي المقابل كانت سفينة حربية لـ"يونيفيل" تجوب شاطئ الناقورة وسط انتشار كثيف للجيش ولعناصر "يونيفيل" على الطرقات وتدابير امنية مشددة اتخذها الجيش ويونيفيل".

ثم انتقل بوصعب الى مقر "يونيفيل" في الناقورة وتناول مع الوفد المرافق الغداء، لينتقل بعدها برفقة دل كول في مروحية دولية في جولة جوية على الخط الازرق من الناقورة وصولا الى شبعا.

"لمصلحة من التخلي عن كل نقاط القوة "

ومن مارون الراس الحدودية أشار وزير الدفاع الى انه "من بعد الانتصار على العدو الاسرائيلي الاطماع الاسرائيلية لا زالت موجودة، وهناك مناقشات موجودة لتحديد الحدود البرية والبحرية، وبالتالي موقعنا قوي بفضل الانتصارات يجعلنا نفاوض من منطلق قوة وليس ضعف، وبصفتي وزير دفاع اثني على جهود الجيش ولا احد يستطيع التنكر لتضحيات المقاومة في حرب تموز (يوليو)، واليوم مسؤولية الجيش كبيرة ومسؤوليات عالية لينتشر في كل القطاع من البحر الى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا".

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وإعتبر بوصعب أن "الجيش اليوم بحاجة أن يلتف حوله الجميع، ويجب أن يكون الوحيد الذي يحمل السلاح في وجه العدو الاسرائيلي بتوافق الجميع، لانه لا احد يحب ان يقوم بدور لا يريد ان يفعله." ورأى أن "المكان المناسب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية ليس في الجنوب، بل تحتاج الى حوار وطني بين الجميع، والطموح الاسرائيلي بالاعتداء على نفطنا وغازنا لم يعد قائم، ولا احد يختلف ان الجيش الوطني هو المدافع الاول عن وطننا".

وسأل: "لمصلحة من التخلي عن كل نقاط القوة في ظل المفاوضات حول الحدود البحرية والنفط، وهذا الملف سيكون مكان بحث في القريب المناسب دون ان نكشف انفسنا امام العدو".

... ويرد على نواب "القوات"

وأوضح بوصعب أن "نواب القوات يكتب لهم الرد دون ان يعرفوا مضمونه، وقد وصلني بيان على الواتساب يراد نشره مقابل اموال في احد المواقع". وقال: "نواب القوات ردوا على كلامي دون ان يسمعوه، واذا هدفهم جري الى مكان ان اقول اني لست متمسكا بالمقاومة ضد العدو الاسرائيلي هذا ليس من مصلحة لبنان، وهناك توافق على هذا الموضوع من كل اللبنانيين، وليس الاسرائيلي يحدد موقعه".

فضل الله: الولايات المتحدة تمنع تسليح الجيش

بدوره إعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح له على هامش جولة بوصعب في مارون الراس، أن "كل اللبنانيين مسؤولون عن تسليح الجيش، الا ان الولايات المتحدة والجهات الدولية تمنع تسليح الجيش اللبناني".

ومساء وضع بو صعب يرافقه وفد عسكري كبير في بلدة العديسة الحدودية اكليل زهر عند النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني في البلدة، وقدمت الفرقة الموسيقية في الجيش النشيد الوطني اللبناني وموسيقى الموتى والشهداء.

بعدها رحب مختار البلدة محمد رمال بالوزير بو صعب قائلا: "لشرف كبير أن يستقبل الوزير بوصعب في هذه البلدة التي قدمت دماء الشهداء من العسكريين والصحافيين والمقاوميين."

ورد بو صعب: أن" بلدة العديسة أصبحت محطة على كل وزير دفاع ان يزورها عند زيارته لمنطقة الجنوب".

سعد لوزير الدفاع: أين كلامك من البيان الوزاري والنأي بالنفس؟

وكان عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد توجه إلى وزير الدفاع بالقول: "إن الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة اي عدوان إسرائيلي هي الجيش اللبناني، وكل ما عدا ذلك هو انزلاقات في صراعات اقليمية لا مصلحة للبنان فيها، لا بل على العكس، يمكن ان تجلب "الدب على كرم" لبنان. اما ربط البحث باستراتيجية دفاعية بزوال الخطر الاسرائيلي عن لبنان فهو اعتراف بعدم وجود نية لذلك".

وسأل سعد: "أين أنتم في ما تقولون من البيان الوزاري الذي التزم النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الاقليمية؟".

... وكرم: بإسم من ينطق وزير الدفاع؟

وغرد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم عبر"تويتر" قائلا: "بإسم من ينطق وزير الدفاع؟ من المفترض أن يكون وزير الدفاع اللبناني. عندما ينعى الاستراتيجية الدفاعية ويعلن عدم فعالية الجيش اللبناني بالدفاع عن لبنان، أهي سياسة تياره السياسي؟".

ورد على الرد

ورد بو صعب مجددا على "القوات" وقال: "ليست المرة الاولى التي اتلقى بها تعليقات من القوات واكتشفت انه يُكتب لهم الرد دون ان يسمعوا ونحن حريصون على منطق الدولة وحريصون على الوصول الى استراتيجية دفاعية".

وسرعان ما رد كرم قائلا: "تكرّم علينا بتفسير يا صاحب الاكتشافات الخطيرة. افضلّك يكتبولك".

الجيش تسلم تحصينات حديدية أميركية

من جهة ثانية تسلم الجيش اللبناني قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت، بحضور عدد من الضباط، كمية من التحصينات الحديدية نوع HESCO، وذلك ضمن إطار برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".