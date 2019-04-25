شكرا لقرائتكم رئيس سيريلانكا يأمر باستقالة مسؤولين بعد فشل استخباراتي وحجب معلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 13 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 21:37

كولومبو - رويترز، أ ف ب - أمر رئيس سيريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم (الأربعاء) قائد الشرطة ووكيل وزارة الدفاع بالاستقالة في أعقاب التفجيرات التي وقعت يوم الأحد في عيد الفصح واستهدفت كنائس وفنادق، ما أسفر عن سقوط 359 قتيلاً، وذلك بحسب ما أفاد مصدران قريبان من الرئيس. وقال سيريسينا إنه سيغير قيادات القوات المسلحة بعد فشلهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمعلومات المخابرات.



وقال رئيس برلمان سيريلانكا لاكشمان كيريلا اليوم (الأربعاء) إن أكثر من 60 شخصاً اعتقلوا منذ وقوع التفجيرات. وأكد أن «مسؤولين كباراً تعمدوا حجب معلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض البلاد لهجمات». وأضاف: «حجب بعض مسؤولي المخابرات معلومات بشكل متعمد، والمعلومات كانت متوفرة ولكن مسؤولين أمنيين كباراً لم يتخذوا الإجراءات المناسبة».

وتابع: «إن المخابرات الهندية قدمت معلومات في 4 الجاري بشأن احتمال وقوع هجمات انتحارية، ومجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً برئاسة سيريسينا بعد ذلك بثلاثة أيام، إلا أنه لم يتم تبادل المعلومات على نطاق أوسع».

وأشار نائب وزير الدفاع روان ويجيواردين إلى أن أحد الارهابيين التسعة الذين نفذوا التفجيرات، امرأة.

وأكد للصحافيين أن التفجيرات كان يمكن تجنبها لو أن معلومات المخابرات قُدمت «للشخص المناسب». ولم يورد ويجيواردين، الذي تحدث أمام ممثلي وسائل إعلام أجنبية، الكثير من التفاصيل عن المشتبه بهم في تنفيذ التفجير، لكنه قال إن أحد المفجرين التسعة امرأة.

وأقرّ بحدوث فشل مخابراتي كبير قبل الهجمات، مع تقارير عن وجود تحذيرات من الهجمات لم يتم التصرف بمقتضاها وعن خلافات في أعلى المستويات في الحكومة. وقال: «خطأ كبير حصل في تبادل المعلومات المخابراتية، علينا أن نتحمل المسؤولية».

Advertisements

وأضاف: «نعلم أن أحد الارهابيين ذهب إلى بريطانيا ثم إلى أستراليا للحصول على شهادة في القانون، ولدينا شركاء أجانب، بينهم بريطانيا، يساعدون في هذه التحقيقات».

وقالت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز إن «حجم وتعقيد الهجمات الارهابية يشيران إلى ضلوع جماعة خارجية مثل تنظيم داعش». وألقى مسؤولون في سريلانكا باللوم على جماعتين إسلاميتين محليتين يشتبه في أن لهما صلات بالتنظيم.

وقالت تبليتز للصحافيين في كولومبو: «إذا نظرتهم إلى حجم الهجمات ومستوى تنسيقها ومدى تعقيدها فلن يكون التفكير في وجود صلات أجنبية أمراً غير قابل للتصديق». وأضافت أن «مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والجيش يدعمان التحقيق، ونأمل أن تؤدي جهودنا المشتركة إلى اعتقال المنفذين والمعاونين وأن نتعقب الصلات ونتمكن من منع تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل». وأضافت: «لم يكن لدى واشنطن علم مسبق بالتفجيرات، لكن نعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة».

من جهتها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاءأن حكومتها لم تكن على علم بأي معلومات تشير إلى أن التفجيرات جاءت رداً على مجزرة بمسجدين في كرايستشيرش الشهر الماضي. وكان ويجيواردين قال أمس الثلثاء إن تحقيقاً أولياً كشف عن أن التفجيرات كانت رداً انتقامياً على هجوم المسجدين في نيوزيلندا.

لكن خبراء أمنيين ومحللين يشككون في إمكان التخطيط لمثل تلك التفجيرات المنسقة في سريلانكا خلال هذه المدة القصيرة.

وأعلن القائد السابق لجيش سريلانكا وزير التنمية الإقليمية ساراث فونيسكا أنه يعتقد أن التخطيط للتفجيرات «استمر على الأقل 7 أو 8 سنوات».