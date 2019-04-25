شكرا لقرائتكم ريتشارد تلتقي الحسن وبطيش: واشنطن حريصة على استقرار لبنان الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 23:38

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات في لبنان ريا الحسن مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيث ريتشارد للعلاقات اللبنانية - الاميركية في ضوء المستجدات اللبنانية والدولية.



وكانت السفيرة الاميركية زارت وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وعرضا معا العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة. وتطرق البحث الى افق الاستثمار في المراحل المقبلة وإمكان مساهمة رجال الاعمال والشركات الاميركية في النهوض الاقتصادي والاستثمار في لبنان.

كما جرى البحث في الشؤون الاقتصادية اللبنانية، حيث أكدت ريتشارد "حرص بلادها على استقرار لبنان الاقتصادي".