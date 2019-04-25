شكرا لقرائتكم بري يحض على خفض العجز في الموازنة: لمساهمة الجميع في إنقاذ الوضع المتأزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 19:10

شكّل الوضع الاقتصادي، محور لقاء الاربعاء النيابي، حيث وضع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري النواب اليوم "الاربعاء" في أجواء ما يجري من محادثات ولقاءات ومواقف وحتى اشاعات حول موضوع الموازنة وما تتضمنه من اجراءات تقشفية.



وقال بري أمام النواب: "أؤكد للمرة الألف أن ليس هناك من استهداف على الاطلاق لذوي الدخل المحدود، ولا للفئات الفقيرة ولا حتى للطبقة المتوسطة. وإن كان من إشاعات حول هذا الموضوع، فإن المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والإجراءات، مع التشديد والاصرار على عدم استهداف هذه المكونات أو هذه الفئات، ومع التأكيد مرة اخرى أن هذا الأمر غير مطروح". مشيرا الى أن "كل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد يندرج في إطار التأويلات".

وإعتبر بري وفق ما نقل عنه نواب ان "المطلوب مساهمات من الجميع لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الصعب، خاصة ان لبنان يشكّل بالنسبة الى العدو الاسرائيلي مجالا لكي يتم وضع لبنان على رصيف الاقتصاد والمصارف والسياحة والثقافة في هذا الصدد"، مؤكدا "أهمية خفض العجز الذي يجب أن تلحظه الموازنة "لتجاوز هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه البلد".

ووفق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، فإن الرئيس بري تطرق الى أعمال مجلسية وأنه كان ينوي الدعوة الى عقد جلسة نيابية للاستجواب في الثلاثين من الشهر الجاري، لكنه عدل عن ذلك لوجود استجواب واحد فقط". وحث النواب على ضرورة "ممارسة اعمالهم البرلمانية في هذا الاطار".

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وعما يحكى عن ان الموازنة ستتضمن رفع سعر البنزين والـ "t v a" قال: "مجمل ما تم تداوله في الأيام الأخيرة أكثره اشاعات، وكلام بكلام. الموضوع الاساس يجب أن يشعر اللبنانيون، وخصوصا الذين يصنفون تحت خانة الفئات الشعبية أو الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، وحتى الطبقة المتوسطة لا استهداف لهم على الاطلاق".

وفي الاطار عينه، كشف وزير المال علي حسن خليل ان "مشروع الموازنة الذي رفعه الى مجلس الوزراء لا يتضمن مساً بالرواتب ولا ضرائب جديدة".

وكان بري توجه في مستهل لقاء الأربعاء بالتهاني "للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا باعياد الفصح المجيد، "سواء الذين يتبعون التقويم الغربي أو الشرقي".

"التنمية والتحرير" تعد قانوناً انتخابياً

وبعد لقاء الاربعاء رأس بري اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" التي ناقشت قانونا جديدا للانتخابات اعدته وستجري مشاورات واسعة مع الكتل النيابية لتقديمه بعد ذلك الى المجلس النيابي. واشار الأمين العام للكتلة النائب أنور الخليل الى أنه كانت تألفت لجنة من أعضاء الكتلة لإعداد اقتراح قانون جديد للإنتخاب. وقال: "تمت اليوم دراسته ووافقت الكتلة عليه بالإجماع بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه".