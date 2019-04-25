شكرا لقرائتكم بوتين يسهّل منح سكان شرق أوكرانيا الجنسية الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 18:05
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.
ويستهدف المرسوم سكان منطقتَي دونيتسك ولوغانسك اللتين انفصلتا عن كييف عام 2014، ويحكمهما متمردون تدعمهم موسكو.
ووَرَدَ في المرسوم أنه سيحق لسكان المنطقتين الحصول على الجنسية الروسية، خلال 3 أشهر من تقديم طلب بذلك. وأضاف أن الخطوة "تستهدف حماية حقوق الشخص والمواطن وحرياتهما، وتستند إلى مبادئ مقبولة عموماً والى أعراف القانون الدولي".
وبدأ النزاع بين الحكومة الاوكرانية والمتمردين الانفصاليين، بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، واسفر عن مقتل حوالى 13 ألف شخص.
يأتي مرسوم بوتين بعد أيام على انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا، والذي تعهد "إحياء" محادثات السلام مع الانفصاليين.
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