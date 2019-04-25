شكرا لقرائتكم القضاء الجزائري يأمر بحبس الإخوة كونيناف وبن صالح ينهي مهام رئيس "سوناطراك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 22:16

الجزائر - رويترز – تستمر الحملة الشرسة التي يشنها القضاء الجزائري على الفساد، إذ أمر قاضي تحقيق اليوم الأربعاء بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس الموقت. وكان تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الاثنين الماضي في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.



وأورد التلفزيون الرسمي أن الرئيس الجزائري الموقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور، ما أثار حالة من الضبابية لدى المستثمرين الذين بدأوا العودة إلى البلد المنتج للنفط والغاز. وذكر التلفزيون أن الرئيس الموقت عيّن مدير الإنتاج والاستكشاف في "سوناطراك" رشيد حشيشي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة ليحل محل ولد قدور.

وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على ما إذا كانت الصفقات التي تعكف عليها "سوناطراك" ستمضي قدماً، مثل خطط تأسيس مشروع تجاري مشترك مع شركات أجنبية. وكان ولد قدور مقرباً من بوتفليقة الذي ولاه مسؤولية إصلاح "سوناطراك" في آذار (مارس) 2017 الماضي، بعد سنوات شهدت تغييرات متكررة في الإدارة وفضائح احتيال ومشكلات بيروقراطية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب.

كذلك، أشارت قناة "النهار" إلى أن المحكمة العليا تحقق في قضايا فساد مزعومة متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل. وأضافت القناة أن "الملفات تتعلق بإبرام سوناطراك لصفقتين مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

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إلى ذلك، عبّرت "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة جزائرية، عن "استغرابها" لوضع رئيس مجلس إدارتها يسعد ربراب في "الحبس الموقت"، نافية الاتهامات الموجهة إليه بتزوير بيانات جمركية.

وكانت النيابة أمرت أمس الثلثاء بوضع يسعد ربراب (74 سنة) قيد "الحبس الموقت" غداة توقيفه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وأشارت الوكالة إلى أن ربراب متهم بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل على رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد.

وقالت المجموعة في بيانها: "نعرب عن استغرابنا هذا الإجراء غير المتوقع"، مؤكدة أن الاتهامات التي تستهدف ربراب لا تتعلق "بقضية فساد ولا باختلاس أموال ولا بتبديد أموال عامة". وأوضحت أن "ربراب مستهدف بشكوى من الجمارك الجزائرية تعود إلى عام 2018 وتتعلق ببيانات كاذبة وتضخيم فواتير واستيراد مواد مستعملة" من قبل فرع المجموعة "ايفكون انداستري".

وتابعت أن "هذه الشكوى رفعت على أساس دراسة تقديرية أجريت بناء على طلب إدارة الجمارك". وأكدت أن المعدات التي تشملها الشكوى هي من "أحدث التقنيات ومصنوعة حصراً وعلى قياس مشروع غير مسبوق لإنتاج المياه النقية ومعالجة المياه"، مؤكدة أن هذه المعدات "جديدة وقيمتها المعلنة تتطابق مع قيمتها الحقيقية". وأضافت أنها طلبت من القضاء "دراسة تقديرية أخرى" لكن طلبها "ما زال قيد الدرس".

ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة "سيفيتال" التي تقول إنها توظف 18 ألف شخص في 3 قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية. وتقدر مجلة فوربس ثروته بـ3.8 بليون دولار، وهي الأولى في الجزائر والسادسة في أفريقيا.