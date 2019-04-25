شكرا لقرائتكم السجن لأربعة من قادة الحراك الديموقراطي في هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب - | منذ 16 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 18:03

قضت محكمة في هونغ كونغ بسجن أربعة من قادة الحراك الديموقراطي، لدورهم في تنظيم احتجاجات مؤيّدة للديموقراطية عام 2014، شلّت المستعمرة البريطانية السابقة أشهراً وأغضبت بكين.



وكان ثلاثة من قادة هذه الحركة وستة متهمين آخرين، دينوا قبل أسبوعين بتهمة واحدة على الأقل، بعد محاكمة استخدم فيها القضاء نظاماً قانونياً نادراً ما يتم اللجوء إليه ويعود إلى حقبة الاستعمار، علماً انهم ملاحقون لمشاركتهم في "حركة المظلات" التي طالبت بكين بإدخال إصلاحات سياسية.

وأصدر القاضي جوني تشان حكماً بسجن أستاذ علم الاجتماع تشان كين مان (60 سنة) وأستاذ القانون بيني تاي (54 سنة) 16 شهراً.

والرجلان من مؤسّسي حركة العصيان المدني التي رفعت شعار "احتلوا وسط المدينة" عام 2013، للنزول الى الشارع والمطالبة بنظام أكثر عدلاً. وكانت هذه الحملة بداية "حركة المظلات" التي قادها طلاب بعد سنة، وشلّت المدينة لأكثر من سنتين.

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ومع إعلان الحكم على القياديين، بدأ مئات من أنصارهما تجمّعوا خارج المحكمة، بالبكاء وإطلاق صيحات غضب.

وحُكم على قياديَين آخرين، هما الناشط رافايل ونغ وعضو المجلس التشريعي لهونغ كونغ، شيو كان تشون، بالسجن 8 أشهر، فيما حُكم على 4 آخرين إما بالسجن مع وقف التنفيذ وإما بالقيام بأعمال في خدمة المجتمع. وأرجئ الحكم على تانيا شان، وهي عضو أيضاً في المجلس التشريعي، لأنها ستخضع لعملية جراحية في المخ.

وتاي وشان من مؤسّسي حركة "احتلوا وسط المدينة"، مع القس المعمداني شو يو مينغ (75 سنة) الذي حُكم بسجنه مع وقف التنفيذ.

ودين المؤسسون الثلاثة بالتآمر للإخلال بالنظام العام، كما دين تاي وشين بالتحريض على ذلك.

ورأت مايا وانغ من منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان أن "هذه العقوبات الطويلة تشكّل تحذيراً مخيفاً للجميع، يفيد بأن للمعركة من أجل الديموقراطية عواقب خطرة". وأضافت: "آمل بألا يفقد سكان هونغ كونغ أملهم وبألا يخافوا أو يشعروا بندم".