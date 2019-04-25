شكرا لقرائتكم المعارضة السودانية نحو الإضراب الشامل وتدعو إلى تظاهرة مليونية غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 19:02

الخرطوم - أ ف ب - هدد قادة الاحتجاجات في السودان اليوم الأربعاء بالدعوة إلى "اضراب شامل" في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم بتسليم السلطة لإدارة مدنية

ورداً على سؤال حول الخطوات التي ستُتخذ في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال أحد قادة "الحرية والتغيير" صديق فاروق الشيخ للصحافيين: "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية ونحضر لإضراب شامل".

وفي موقف لافت، وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، أعلن القضاة الأربعاء انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.



وأعلن قضاة السودان في بيان: "غداً الخميس سيبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".

وكثّف قادة الاحتجاجات ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وصرح القائد البارز في "تجمع المهنيين السودانيين" احمد الربيع: "ندعو إلى مسيرة مليونية غداً الخميس".

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وفي بيان منفصل، أوردت "وكالة الانباء السودانية" أن المسيرة ستدعو إلى "الحكم المدني" في السودان، وهو المطلب الرئيس للمحتجين منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 الجاري.

وأيدت واشنطن مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس لوكالة "فرانس برس": "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معاً لدفع هذا المشروع قدماً في أسرع وقت".

وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية، وتزور الخرطوم حالياً: "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد".

وأكد بيان صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان في القاهرة أمس، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الافريقي "بتمديد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوماً.