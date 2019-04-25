شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلتين وإصابة 3 جراء انقلاب مركبة في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

أدى حادث مروري مروع مساء أمس (الأربعاء) بالباحة إلى وفاة طفلتين، وإصابت ثلاثة أفراد من عائلتهما، وذلك بعد انقلاب المركبة التي تقلهم.

وتعود التفاصيل إلى أن الطفلتين توفيتا في موقع الحادث؛ حيث تبلغ الأولى 5 سنوات، والأخرى 8 سنوات، وأصيبت الأم بإصابة خطيرة، وأصيب رضيع تم نقله بواسطة أحد الأشخاص، فيما أصيب الأب بإصابة بسيطة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، أن فرقتين من الهلال الأحمر توجهتا إلى موقع الحادث، وتبين وجود إصابتين وحالتي وفاة بالموقع.

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