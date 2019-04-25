كريستيانو رونالدو ينفق 20 ألف يورو خلال 3 أيام

أنفق كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وفريق اليوفنتوس الإيطالي، 20 ألف يورو خلال 3 أيام، خلال قضائه عطلته بصحبة خطيبته جورجينا رودريجز في كرواتيا، وفقا للعين الإخبارية.
جاءت عطلة رونالدو بعد خسارة فريقه "السيدة العجوز" أمام أياكس الهولندي ليخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه تمكن من الحصول على لقب الدوري الإيطالي.
وقرر كريستيانو رونالدو أخذ عطلة قصيرة لقضاء يومين من الاسترخاء بعيداً عن الملاعب، بالذهاب إلى مدينة دوبروفنيك الكرواتية على الساحل الأدرياتيكي.
وأقام كريستيانو وجورجينا في فيلا Sherezade، وهي مكونة من 3 طوابق، على مساحة أكثر من 4 آلاف متر مربع، تطل على البحر مع شاطئ وممشى خاص، مقابل 7 آلاف يورو في الليلة، بمبلغ إجمالي للرحلة 20 ألف يورو، نحو 3500 يورو في الساعة، حسب صحيفة El Espanol الإلكترونية الإسبانية نقلاً عن موقع "leggo" الإيطالي.
كما ذهب إلى مطعم "360" الفاخر ، الحاصل على نجمة ميشلان، وتصل تكلفة تذوق قائمة طعامه 120 يورو للشخص الواحد، بالإضافة إلى طائرة خاصة يتكلف السفر بها لمدة ساعة نحو 2000 يورو.
يشار إلى أن Villa Sheherezade هو قصر مبهر من الحجر الأبيض، يتمتع بإطلالات رائعة على البحر، وواحد من أكثر الأماكن الفخمة الحصرية على البحر الأدرياتيكي الكرواتي.
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