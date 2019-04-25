المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه

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والأعضاء الثلاثة هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر، بحسب رويترز.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المجلس العسكري الانتقالي وافق على مطالب قادة الاحتجاج، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس إنه تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على وضع أسس جديدة لبناء السودان.
كان ممثلو القوى الاحتجاجية في السودان قد علقوا يوم الأحد الماضي الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد، واصفين أعضاء المجلس بـ "بقايا النظام البائد".
ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.
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